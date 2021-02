Aguirre sobre volver a Alianza Lima: “Ya prendí velitas a todos los santos”

Alianza Lima ha sido noticia en las últimas semanas tras confirmas su reclamo al TAS y por sus fichajes para la temporada 2021, en la que jugará en la Segunda División. Sin embargo, aún podría haber más incorporaciones y uno de los futbolistas que ha manifestado abiertamente sus deseos de ponerse otra vez la camiseta íntima es Wilmer Aguirre.

El delantero de 37 años, quien ya sabe lo que es jugar en la Liga 2, pues el año pasado militó en el Pirata FC, conjunto con el que disputó solamente cuatro partidos y marcó tres goles. El popular ‘Zorrito’ conversó con radio Ovación y reconoció que está haciendo todo lo posible para regresar al cuadro blanquiazul .

Aguirre dejó en claro que no ha dialogado con ningún directivo victoriano: “No he tenido ninguna conversación con nadie de Alianza Lima, pero siempre me ilusiono con esa posibilidad de regresar a casa. Por lo pronto, ya le prendí velitas a todos los santos para ver si se da la vuelta al club, ojalá se dé porque sería algo espectacular”.

Asimismo, agregó: “Si se da la posibilidad de regresar, para mí el tema económico es lo de menos. Lo mío va más por amor al club, a la camiseta, al escudo y a las ganas que tengo de volver a mi casa. Sé que Segunda es difícil, pero podemos hacer algo para que el paso de Alianza por Liga 2 sea súper fugaz”.

Por otro lado, recalcó que él está preparándose físicamente de manera individual en su natal Ica, porque quiere estar igualmente en buena forma: “Yo me encuentro entrenando por mi cuenta en Pisco y me siento bien. Nunca dejé de entrenar, más aún tomando en cuenta que a esta edad, uno tiene que seguir entrenando”.

