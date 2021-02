Jefferson Farfán: “Quiero que siempre Alianza esté en lo más alto”

Jefferson Farfán saludó al equipo de sus amores a través de la prensa y redes sociales por su 120 aniversario. Ello se produjo en el marco de las declaraciones del jugador sobre su supuesto fichaje por el Deportivo Municipal.

“Felicidades (a Alianza Lima). Yo como hincha obviamente quiero que siempre Alianza esté en lo más alto. Penosamente está en momentos complicados, pero siempre lo mejor para el club de mis amores”, expresó el ’10′ de la selección peruana cuando abandonaba la Videna luego de reanudarse los entrenamientos,

Ahí no quedó todo, en sus historias de Instagram también celebró el cumpleaños número 120 de la institución victoriana. “Feliz días Alianza Lima” , escribió la ‘Foquita’.

Luego respondió a las inquietudes que se formaron respecto a su futuro futbolístico. “Nunca hubo nada (sobre el fichaje con Municipal)”.

“Siempre especulan, es un show de la prensa. No había nada con ‘Muni’. Le tengo un cariño y un respeto, pero nada más”, añadió el exdelantero del PSV Eindhoven.

Jefferson Farfán saludó a Alianza Lima por su aniversario número 120. Foto: captura Instagram

Jefferson Farfán puede ser ídolo en Alianza, dijo Butrón

“Conozco a Jefferson y siempre va a ser respetable su decisión, pero no me lo imagino con otra camiseta que no sea la de Alianza Lima. Tiene todas las chances para ser más ídolo de Alianza, ha nacido en Alianza y dejó en alto el nombre del club a nivel mundial”, explicó el exarquero a RPP.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.