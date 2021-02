El sueño de Renato Tapia es retirarse en Alianza Lima, revela su padre

Alianza Lima es su pasión y sueña con pisar Matute en el ocaso de su carrera. Para nadie es un secreto que Renato Tapia es un hincha confeso de la institución blanquiazul. Aunque nunca jugó con la camiseta íntima en menores ni a nivel profesional, su admiración a esos colores lo han llevado a trazarse una meta; retirarse siendo blanquiazul, así lo admitió su padre.

Don Luis Tapia, progenitor del actual volante del Celta de Vigo, comentó lo siguiente a Alianza History: “Renato es confeso hincha de Alianza Lima. Retirarse ahí es su sueño y se podría ver más adelante , ya dependerá de muchas cosas. Tanto para los hinchas como para él sería algo muy bonito”.

Cabe señalar que en el Perú, Tapia fue formado en la Academia Esther Grande de Bentín. En 2013 dio el salto prematuro a Europa para defender los colores del Twente de los País Bajos. Al año siguiente hizo su debut profesional. Desde esa fecha supo mantenerse en el balompié del Viejo Continente desfilando en la liga de dicho país con las camisetas de Feyenoord y Willem II.

Luego de varios años en la tierra de los tulipanes, hizo maletas y para la temporada 2020/2021 cambió de aires. ¿Su destino? LaLiga de España, uno de los torneos top de Europa.

Renato Tapia fue de menos a más en el Celta de Vigo, y actualmente ya se apoderó del mediocampo, razón por la cual se ha ido ganando elogios que provienen de la prensa, su director técnico, hinchas y compañeros de equipo.

El último en llenar de halagos al volante de la selección peruana fue Aaaron Martin, su compañero encargado de copar la banda izquierda.

“No lo conocía cuando llegué a Vigo, pero ya me habían hablado muy bien de él. Y desde que estoy aquí me ha quedado claro que es un grandísimo futbolista, tiene unas cualidades enormes”, aseguró el futbolista en conversación con EFE.

