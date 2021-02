Butrón sobre Farfán: “Tiene la chance para ser más ídolo de Alianza Lima”

Alianza Lima sigue elaborando su plantel 2021 para afrontar la Liga 2 del fútbol peruano, en la cual su único objetivo es lograr el ascenso. Leao Butrón se refirió a la posibilidad de que Jefferson Farfán retorne a La Victoria.

“Conozco a Jefferson y siempre va a ser respetable su decisión, pero no me lo imagino con otra camiseta que no sea la de Alianza Lima. Tiene todas las chances para ser más ídolo de Alianza, ha nacido en Alianza y dejó en alto el nombre del club a nivel mundial”, explicó el exarquero a RPP.

Asimismo, el siete veces campeón del fútbol peruano confesó que Rinaldo Cruzado ha charlado con la ‘Foquita’ sobre la posibilidad de que juegue la segunda división con los blanquiazules.

“No he hablado con Farfán, pero sé que Rinaldo Cruzado lo ha tratado de convencer para que vaya. Son muy buenos amigos, le ha insistido bastante. A mí me encantaría que Jefferson juegue en Alianza, porque más allá de que sea en primera o segunda, el club no va a dejar de ser lo que es”, indicó Leao Butrón.

Por otro lado, el exarquero de Sporting Cristal reconoció que Universitario de Deportes es un equipo grande, por más que él sea hincha de Alianza Lima. “Eso hay que dejarlo en claro por cosas obvias y, que es lo bonito del fútbol, te identificas más con uno que con otro y es un tema natural”, agregó.

