[EN VIVO] Partidos de hoy sábado 21 de enero del 2023: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, sábado 21 de enero del 2023, del fútbol de la región (Sudamericano Sub-20 y Liga MX) y Europa (Premier League) por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

La jornada del sábado arrancará con un partidazo entre Liverpool y Chelsea, escuadras gigantes de Inglaterra que no pasan un buen momento, pero que buscarán escalar posiciones para llegar a los cupos de torneo internacionales UEFA. Asimismo, inicia la fecha 2 del torneo sub-20 de la región con los encuentros entre la Blanquirroja ante los cafeteros, además de la Albiceleste frente a los guaraníes.

Partidos de Premier League

Liverpool vs. Chelsea

Hora: 7.30 a. m. (hora peruana)

Canal: ESPN y Star Plus

Brighton vs. Leicester

Hora: 10.00 a. m. (hora peruana)

Canal: Star Plus.

Sudamericano Sub-20

Argentina vs. Paraguay

Hora: 4.00 p. m. (hora peruana)

Canal: TyC Sports y DirecTV Sports (DSports)

Perú vs. Colombia

Hora: 6.30 p. m. (hora peruana)

Canal: Latina y DirecTV Sports (DSports).

Amistosos internacionales

Cerro Porteño vs. Oriente Petrolero

Hora: 5.12 p. m. (hora peruana)

Canal: Tigo Sports

Barcelona SC vs. Herediano

Hora: 7.00 p. m

Canal: Star Plus.

Partidos de hoy de Liga MX