Partidos de hoy, martes 3 de enero: canales y horarios para ver Premier League y Copa del Rey

Sigue todos los partidos de hoy, martes 3 de enero del 2023, del fútbol de Europa (Copa del Rey y Premier League), así como amistosos internacionales, por las señales de canales, como ESPN y DirecTV Sports, o desde servicios de streaming, como Star Plus y DirecTV GO, para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El duelo más importante de la jornada se dará en el marco de la Copa del Rey cuando el Real Madrid le toque visitar al conjunto de Caceñero por los dieciseisavos de final. Asimismo, el Celta de Vigo de Renato Tapia se medirá ante el Espanyol.

Por otro lado, habrá acción en Inglaterra con la Premier League. El líder Arsenal pondrá en juego el liderato cuando se vea las caras ante Newcastle. Mientras tanto, Manchester United será local ante Bournemouth.

Partidos de hoy Premier League

Partidos de hoy Copa del Rey