[EN VIVO] Partidos de hoy, jueves 29 de diciembre del 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, jueves 29 de diciembre de 2022, del fútbol de Europa (LaLiga Santander, Ligue 1 de Francia y Primeira Liga de Portugal), así como amistosos internacionales, por las señales de canales como ESPN y DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Luego de la pausa por el Mundial, la liga española se reanuda con tres encuentros, entre los cuales destaca el Atlético de Madrid vs. Elche. En el estadio Metropolitano, los colchoneros buscarán una victoria para remontar posiciones en la tabla, pues de momento se ubican en la sexta casilla.

En territorio francés, la liga doméstica tendrá acción con cuatro cotejos, de los cuales el más llamativo será el Marsella vs. Toulouse en el Velódrome. Por último, el Sporting Lisboa recibe al Pacos de Ferreira en el estadio José Alvalade.

Partidos de hoy, LaLiga Santander

Girona 1-1 Rayo Vallecano

Hora: En juego

Canal: ESPN

Real Betis vs. Athletic Club

Hora: 1.15 p. m.

Canal: ESPN

Atlético de Madrid vs. Elche

Hora: 3.30 p. m.

Canal: ESPN.

Partidos de hoy, Ligue 1

Olympique Marsella vs. Toulouse

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Star Plus.

¿Qué equipos juegan hoy en Portugal?