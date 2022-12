[EN VIVO] Partidos de hoy lunes 19 de diciembre del 2022: canales de tv y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, lunes 19 de diciembre de 2022, del fútbol de México (Copa Sky 2022) y los principales amistosos de clubes por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

A pesar de que la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 llegó a su fin, la continuidad del deporte rey continúa en algunos países como México; que tendrá dos encuentros llamativos de la Copa Sky 2022: América vs. Toluca y Guadalajara vs. Santos Laguna.

Por otro lado, la Roma de Italia jugará un amistoso ante el modesto Casa Pia de Portugal.

Partidos de hoy Copa Sky 2022

América vs. Toluca

Hora: 8.00 p. m.

Canal: TUDN

Guadalajara vs. Santos Laguna

Hora: 10.00 p. m.

Canal: TUDN.

Amistosos de clubes de hoy