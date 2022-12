[EN VIVO] Partidos de hoy, jueves 15 de diciembre del 2022: canales de tv y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, jueves 15 de diciembre de 2022, del fútbol de Centro y Norteamérica (Torneo de Copa de Costa Rica, Copa Sky de México) y amistosos internacionales por las señales de canales como FUTV, TUDN, Sky Sports o desde servicios de streaming (Soy.tv, Blue to Go, ViX+) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

La selección peruana sub-20 tendrá su último amistoso de preparación este año de cara a su participación en el sudamericano de la categoría el 2023. Ante Colombia, en la Videna, el equipo de Jaime Serna irá por su primer triunfo luego de dos empates y una derrota en sus cruces previos.

En Costa Rica, se jugará la final de ida del Torneo de Copa Suerox 2022 entre los equipos de Herediano vs. Cartaginés. Mientras tanto, en México se disputa la segunda fecha del grupo A en el torneo amistoso Copa Sky entre América y Necaxa.

Partidos de hoy por amistosos internacionales

Perú vs. Colombia sub-20

Hora: 3.30 p. m.

Canal: FPF Play, Nativa.

¿Quiénes juegan hoy por la Champions League Femenina?

Juventus vs. Zúrich

Hora: 12.45 p. m.

Canal: YouTube, DAZN

Rosengard vs. Bayern Múnich

Hora: 12.45 p. m.

Canal: YouTube, DAZN

Arsenal vs. Lyon

Hora: 3.00 p. m.

Canal: YouTube, DAZN

Benfica vs. Barcelona

Hora: 3.00 p. m.

Canal: YouTube, DAZN.

¿Qué equipos juegan hoy en Costa Rica?

Herediano vs. Cartaginés

Hora: 7.00 p. m.

Canal: FUTV.

Partidos de hoy, Copa Sky de México