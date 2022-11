[EN VIVO] Partidos de hoy lunes 14 de noviembre de 2022: canales de tv y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, lunes 14 de noviembre de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga BetPlay 2022) y los principales amistosos internacionales por las señales de canales como Win Sports, ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Continúa el Cuadrangular de la Liga BetPlay 2022 y tendrá a Millonarios vs. Pereira como el único duelo de la tercera jornada. Ambos equipos están a una victoria de posicionarse como líderes del Grupo A a falta de cuatro fechas para que culminen los play-offs.

Por otro lado, la selección peruana femenina enfrentará a Ecuador en un amistoso internacional en el estadio Olímpico de San Marcos.

Partidos de hoy Liga BetPlay 2022

Millonarios vs. Pereira

Hora: 4.00 p. m.

Canal: Win Sports.

Partidos de hoy amistosos internacionales

Perú vs. Ecuador

Hora: 4.00 p. m.

Canal: Movistar Deportes.

Partidos de hoy FA Cup