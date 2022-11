[EN VIVO] Partidos de hoy, sábado 12 de noviembre del 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, sábado 12 de noviembre de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga 1, Copa de Primera APF y Liga BetPlay) y Europa (Bundesliga, Premier League y Serie A) por las señales de canales, como ESPN y DirecTV Sports, o desde servicios de streaming, como Star Plus y DirecTV GO, para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El fútbol peruano conocerá a su campeón. Alianza Lima, obligado a ganar para revertir la derrota ante Melgar en el duelo de ida, buscará su consagración en el Estadio Alejandro Villanueva ante un Dominó que quiere aguarle la fiesta como local.

Por el fútbol europeo, se desarrollará la mayor parte de la fecha 16 en la liga inglesa, en la cual verán acción equipos como Manchester City, Liverpool y Arsenal. Finalmente, en la Primera División de Paraguay, todo está encaminado para la consagración de Olimpia, que solo necesita empatar ante Nacional para sumar una nueva estrella.

Partidos de hoy Liga 1 2022

Partidos de hoy en Bundesliga

Schalke 04 vs. Bayern Múnich

Hora: 12.30 p. m.

Canal: Star Plus.

Partidos de hoy por Premier League

Partidos de hoy en Serie A

Napoli vs. Udinese

Hora: 9.00 a. m.

Canal: ESPN 2.

Partidos de hoy por amistosos internacionales

Ecuador vs. Irak

Hora: 12.30 p. m.

Canal: El Canal del Fútbol, DirecTV Sports.

¿Qué equipos juegan hoy en Colombia?

Águilas Doradas vs. Medellín

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Win Sports+.

¿Qué partidos se juegan hoy en Paraguay?