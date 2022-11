[EN VIVO] Partidos de hoy, martes 8 de noviembre de 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, martes 8 de noviembre de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga BetPlay 2022) y Europa (LaLiga Santander, Bundesliga y Serie A) por las señales de canales (como ESPN y DirecTV Sports) o desde servicios de streaming (como Star Plus y DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Se disputa la segunda jornada del Cuadrangular del Torneo Clausura. Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas y América de Cali vs. Independiente Medellín serán los partidos que protagonicen el día en el fútbol colombiano.

Por otro lado, el FC Barcelona tiene la gran oportunidad de sacarle cinco puntos de diferencia al Real Madrid, que el último domingo perdió (2-3) frente a Rayo Vallecano y se mantiene en el segundo lugar con 32 unidades, a dos del conjunto culé (líder de la tabla).

Partidos de hoy LaLiga Santander

Osasuna vs. Barcelona

Hora: 3.30 p. m.

Canal: ESPN y Star Plus

Elche vs. Girona

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Star Plus

Athletic Club vs. Real Valladolid

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 3 y Star Plus.

Partidos de hoy Liga BetPlay

Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Win Sports

América de Cali vs. Independiente Medellín

Hora: 8.05 p. m.

Canal: Win Sports.

Partidos de hoy Bundesliga

Wolfsburgo vs. Borussia Dortmund

Hora: 12.30 p. m.

Canal: Star Plus

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Hora: 2.30 p. m.

Canal: ESPN 2 y Star Plus

Bochum vs. Borussia M’gladbach

Hora: 2.30 p. m.

Canal: Star Plus

Stuttgart vs. Hertha BSC

Hora: 2.30 p. m.

Canal: Star Plus.

Partidos de hoy Serie A