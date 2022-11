[EN VIVO] Partidos de hoy, martes 1 de noviembre del 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, martes 1 de noviembre de 2022, del fútbol de Sudamérica (Copa AUF Uruguay) y Europa (Champions League) por las señales de canales (ESPN y DirecTV Sports) o desde servicios de streaming (Star Plus y DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En la Liga de Campeones se disputa la última fecha de la fase de grupos con los duelos entre equipos ya eliminados (Barcelona vs. Viktoria Plzen), conjuntos ya clasificados (Liverpool vs. Napoli) y otros que van por el pase a octavos de final (Marsella vs. Tottenham y Sporting Lisboa vs. Eintracht Frankfurt).

Por el fútbol uruguayo se disputa la semifinal de vuelta entre Peñarol y La Luz. El cuadro carbonero lleva ventaja de 1-0 y le basta con empatar para meterse en la final. En la Serie Mundial MLB 2022 se llevará a cabo el reprogramado Juego 3 entre Philadelphia Phillies vs. Houston Astros.

Partidos de hoy en Champions League

Partidos de hoy Copa AUF Uruguay

La Luz vs. Peñarol

Hora: 6.00 p. m.

Canal: VTV Plus.

Partidos de hoy Serie Mundial MLB