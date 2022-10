[EN VIVO] Partidos de hoy, sábado 29 de octubre del 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, sábado 29 de octubre de 2022, del fútbol de Sudamérica (Copa Libertadores, Liga 1, Liga BetPlay) y Europa (LaLiga Santander, Premier League, Ligue 1) por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Conmebol conocerá a su nuevo campeón. Por la gran final de la Libertadores 2022, Flamengo y Athletico Paranaense prometen dar todo de sí en el Estadio Monumental Banco Pichincha para quedarse con el codiciado trofeo.

En Inglaterra, Manchester City y Leicester abren la jornada 14, mientras que en España se disputa el Barcelona vs. Valencia. Francia tendrá el duelo PSG vs. Troyes, en tanto que en Italia se disputará el Inter vs. Sampdoria. Por el Torneo Clausura de Perú, se juegan algunos cotejos de la última jornada.

Partidos de hoy Liga 1 2022

César Vallejo vs. Deportivo Municipal

Hora: 1.00 p. m.

Canal: GolPerú

Cantolao vs. Ayacucho FC

Hora: 3.30 p. m.

Canal: Movistar Deportes

Sport Huancayo vs. Sport Boys

Hora: 3.30 p. m.

Canal: GolPerú

Partidos de hoy Copa Libertadores

Partidos de hoy Premier League

Leicester vs. Manchester City

Hora: 6.30 a. m.

Canal: ESPN

Brighton vs. Chelsea

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Star Plus

Bournemouth vs. Tottenham

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Star Plus

Liverpool vs. Leeds

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN 2, ESPN 3.

Partidos de hoy LaLiga Santander

¿Qué equipos juegan hoy en Italia?

Napoli vs. Sassuolo

Hora: 8.00 a. m.

Canal: Star Plus

Lecce vs. Juventus

Hora: 11.00 a. m.

Canal: ESPN

Inter vs. Sampdoria

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN, ESPN 4.

Partidos de hoy en la Ligue 1

PSG vs. Troyes

Hora: 10.00 a. m.

Canal: ESPN

Estrasburgo vs. Marsella

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 3.

¿Qué partidos se juegan hoy en Colombia?