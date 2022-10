[EN VIVO] Partidos de hoy, lunes 17 de octubre de 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, lunes 17 de octubre de 2022, del fútbol de Sudamérica (Copa Libertadores Femenina) y Europa (LaLiga y Serie A) por las señales de canales, como ESPN y DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Alianza Lima disputará su segundo encuentro por la Copa Libertadores Femenina tras debutar con empate (1-1) ante Deportivo Lara. El rival será Santiago Morning, que cayó 1-0 ante América de Cali en la primera jornada.

Por otro lado, New York City, de nuestro compatriota Alexander Calles, se enfrentará al Inter de Miami por los play-offs de la Major League Soccer (MLS). El equipo ganador pasará a las semifinales para medirse ante el CF Montréal.

Ceremonia del Balón de Oro 2022

Balón de Oro 2022

Hora: 1.30 p. m.

Canal: ESPN y Star Plus.

Partidos de hoy Copa Libertadores Femenina

Alianza Lima vs. Santiago Morning

Hora: 5.15 p. m.

Canal: Facebook Watch y DirecTV

Deportivo Lara vs. América de Cali

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Facebook Watch y DirecTV

Universidad de Chile vs. Libertad

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Facebook Watch y DirecTV

Independiente del Valle vs. Palmeiras

Hora: 5.15 p. m.

Canal: Facebook Watch y DirecTV.

Partidos de hoy Liga Profesional

Arsenal Sarandí vs. Barracas Central

Hora: 12.00 p. m.

Canal: TyC Sports

Gimnasia vs. Argentinos Juniors

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Star Plus

Vélez vs. Estudiantes La Plata

Hora: 2.30 p. m.

Canal: TyC Sports

Tucumán vs. Unión Santa Fe

Hora: 7.30 p. m.

Canal: TyC Sports

Sarmiento vs. San Lorenzo

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN Premium.

Partidos de hoy Liga BetPlay

Envigado vs. Junior

Hora: 3.30 p. m.

Canal: Win Sports

Deportivo Cali vs. Once Caldas

Hora: 5.35 p. m.

Canal: Win Sports

Alianza Petrolera vs. América de Cali

Hora: 7.40 p. m.

Canal: Win Sports.

Partidos de hoy MLS

New York City vs. Inter Miami

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Star Plus

FC Dallas vs. Minnesota United

Hora: 8.30 p. m.

Canal: Star Plus.

Partidos de hoy Serie A

Sampdoria vs. Roma

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN 2 y Star Plus

Lecce vs. Fiorentina

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Star Plus.

Partidos de hoy LaLiga Santander