[EN VIVO] Partidos de hoy martes 11 de octubre del 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, martes 11 de octubre de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga BetPlay y Campeonato Uruguayo) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

La jornada será protagonizada por la UEFA Champions League 2022-23, certamen que se encuentra en la fase de grupos y tendrá duelos atractivos como el PSG vs. Benfica, AC Milan vs. Chelsea o Real Madrid vs. Shakhtar.

Asimismo, continúan las ligas de Sudamérica como la Liga BetPlay y el Campeonato Uruguayo de Primera División, que poco a poco van llegando al tramo final.

Partidos de hoy Champions League

Copenhague vs. Manchester City

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN 2 y Star Plus

M. Haifa vs. Juventus

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN y Star Plus

AC Milan vs. Chelsea

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Star Plus

Borussia Dortmund vs. Sevilla

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 3 y Star Plus

Celtic vs. RB Leipzig

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Star Plus

Dinamo Zagreb vs. Salzburgo

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Star Plus

PSG vs. Benfica

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN y Star Plus

Shakhtar vs. Real Madrid

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 2 y Star Plus.

Partidos de hoy Liga BetPlay

Patriotas Boyacá vs. Deportivo Pasto

Hora: 4.00 p. m.

Canal: Win Sports

La Equidad vs. Cortuluá

Hora: 6.05 p. m.

Canal: Win Sports

Deportivo Pereira vs. Envigado

Hora: 8.10 p. m.

Canal: Win Sports.

Partidos de hoy Campeonato Uruguayo de Primera División