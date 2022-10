Liga 1 EN VIVO HOY: programación, partidos y enfrentamientos por la fecha 15 del Torneo Clausura

El fútbol peruano no para y este fin de semana arranca la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. El certamen nacional está entrando en su recta final para conocer al campeón nacional, posibles finalistas o semifinalistas del certamen. Los equipos de Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Melgar son los que se encuentran luchando mano a mano por llevarse el título.

Liga 1: ¿quiénes se enfrentan en la fecha 15 el Torneo Clausura?

La jornada inicia este viernes 7 de octubre con el enfrentamiento entre Cienciano vs. UTC, cotejo al que los cajamarquinos llegan en buen momento porque acumulan cuatro victorias consecutivas. En tanto, el ‘Papá' cayó de local y complica sus chances de llegar a un torneo internacional.

El sábado 8 se disputarán dos encuentros: Cantolao vs. César Vallejo y Melgar vs. Ayacucho FC. Los trujillanos llegan motivados tras ganarle a Alianza Lima y quieren pelear por el Torneo Clausura. Mientras tanto, los rojinegros no pueden dejar más puntos en el camino y buscarán un triunfo ante los zorros.

El domingo 9 llegará el plato fuerte con Sporting Cristal vs. Universitario. Los celestes pondrán en juego su invicto ante los cremas, quienes llegan con un gran rendimiento de la mano de Carlos Compagnucci. Si los merengues se imponen, se colocarían a un punto del cuadro rimense.

Ese mismo día se jugarán el Carlos Stein vs. San Martín, compromiso vital por la lucha del descenso, y el Carlos Mannucci vs. Sport Boys.

La fecha 15 del Torneo Clausura terminará el lunes 10 de octubre con el Sport Huancayo vs. Binacional y Alianza Lima vs. Deportivo Municipal. Los íntimos necesitan sumar y esperar que los rivales de arriba tropiecen para no alejarse de la cima.

Liga 1: programación de la fecha 15 del Torneo Clausura

Tabla del Torneo Clausura 2022 de Liga 1

Tabla acumulada 2022