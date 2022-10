[EN VIVO] Partidos de hoy, jueves 6 de octubre del 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, jueves 6 de octubre del 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga 1, Liga Femenina 2022 y Liga Profesional Argentina) y Europa (Europa League) por las señales de canales, como ESPN y Movistar Deportes, o desde servicios de streaming, como Star Plus y Movistar Play, para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Una nueva jornada de la fase de grupos en la UEFA Europa League se llevará a cabo. Manchester United, en crisis de resultados y con un Cristiano Ronaldo que no despega, visita al Omonia Nicosia en Chipre. Otro cotejo atractivo será el Arsenal vs. Bodo Glimt, mientras que los peruanos Marcos López y Sergio Peña podrían ver acción en el Midtjylland vs. Feyenoord y Malmö vs. Unión Berlín, respectivamente.

Por el fútbol peruano, se cierra la jornada 14 del Torneo Clausura con el Sport Boys vs. Alianza Atlético. En tanto, la Liga Femenina conocerá a su campeón al término del Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci.

PUEDES VER: Alianza Lima anuncia a Daniela Darcourt para final de Liga Femenina e hinchas recuerdan el 2019

Partidos de hoy en la Liga 1

Sport Boys vs. Alianza Atlético

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Gol Perú.

Partidos de hoy en Europa League

Malmö vs. Union Berlín

Hora: 11.45 a. m.

Canal: Star Plus

Omonia vs. Manchester United

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN

Arsenal vs. Bodo/Glimt

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 2

Midtjylland vs. Feyenoord

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 3

Roma vs. Betis

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN.

¿Qué partidos se juegan hoy en Argentina?

Lanús vs. Argentinos Juniors

Hora: 5.00 p. m.

Canal: TNT Sports

Huracán vs. Talleres

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN Premium, ESPN, TV Pública

Gimnasia vs. Boca Juniors

Hora: 7.30 p. m.

Canal: TNT Sports.

¿Qué equipos juegan hoy por la Liga Femenina 2022?

Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Movistar Deportes, ATV.

Partidos de hoy Liga BetPlay

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Hora: 8.00 p. m.

Canal: Win Sports+.

¿Quiénes juegan hoy en Paraguay?