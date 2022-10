Últimas noticias Liga 1 2022 EN VIVO: ¿qué partidos se juegan y a qué hora verlos?

El fútbol peruano no para. Por la decimocuarta jornada del Torneo Clausura en la Liga 1 2022, este martes se disputan cinco cotejos, de los cuales el más atractivo será el César Vallejo vs. Alianza Lima, duelo que puede darle a los íntimos la punta de la tabla de posiciones en caso de conseguir una victoria.

Últimas noticias Liga 1 2022 12:58 Atlético Grau se motiva para volver a la punta de la tabla El Patrimonio puede ser el nuevo puntero del Torneo Clausura si le gana su duelo como local a Carlos Stein este martes. Foto: Atlético Grau 12:36 ¿En qué canal ver la fecha 14 del Torneo Clausura? Salvo por los partidos Atlético Grau vs. Carlos Stein y ADT Tarma vs. Melgar, el resto de la jornada 14 en el fútbol peruano será transmitido a través de la señal de GolPerú. 12:21 Bienvenidos a la previa de una nueva jornada en la Liga 1 Saludamos a todos los lectores de La República que siguen la cobertura online de la jornada 14 en el Torneo Clausura. Conoce aquí los detalles de cuándo, a qué hora y por qué canales ver los partidos de esta fecha.

Horas antes, Atlético Grau también buscará ser el nuevo líder cuando se mida en casa a Carlos Stein, encuentro que no será televisado. Otros choques interesantes serán el San Martín vs. Cantolao, por el descenso, y Cienciano vs. Sport Huancayo, por la lucha a clasificar a un torneo internacional.

El miércoles, ADT vs. Melgar será el juego inaugural, partido que tampoco se podrá ver por TV. Casi en simultáneo, Sporting Cristal defenderá su primer lugar en casa de Ayacucho FC, mientras que Universitario recibirá a Carlos A. Mannucci en un compromiso que está obligado a ganar para seguir metido en la lucha por el título.

Programación Liga 1 - Fecha 14 Torneo Clausura

Tabla Liga 1 2022 - Torneo Clausura

Tabla acumulada de la Liga 1 2022