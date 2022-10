[EN VIVO] Partidos de hoy, sábado 1 de octubre de 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, sábado 1 de octubre de 2022, del fútbol de Sudamérica (Conmebol Sudamericana y Liga Profesional) y Europa (Premier League, LaLiga Santander, Serie A y Ligue 1) por las señales de canales, como ESPN y DirecTV Sports, o desde servicios de streaming, como Star Plus y DirecTV GO, para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El partido del día será el que sostengan Independiente del Valle y Sao Paulo por la final de la Copa Sudamericana 2022 en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 3.00 p. m.

Por otro lado, continúan las principales ligas de Europa. Liverpool FC, FC Barcelo, PSG, Chelsea, Arsenal y otros jugarán partidos imperdibles para todo el hincha futbolero.

Partidos de hoy Copa Sudamericana

Independiente del Valle vs. Sao Paulo

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 2, DirecTV Sports y Star Plus.

Partidos de hoy LaLiga Santander

Cádiz vs. Villarreal

Hora: 7.00 a. m.

Canal: ESPN y Star Plus

Getafe vs. Real Valladolid

Hora: 9.15 a. m.

Canal: Star Plus

Sevilla vs. Atlético Madrid

Hora: 11.30 p. m.

Canal: ESPN 2 y Star Plus

Mallorca vs. Barcelona

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN y Star Plus.

Partidos de hoy Ligue 1

PSG vs. Niza

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN y Star Plus

Strasbourg vs. Rennes

Hora: 10.00 a. m.

Canal: Star Plus.

Partidos de hoy Premier League

Arsenal vs. Tottenham

Hora: 6.30 a. m.

Canal: ESPN y Star Plus

Bournemouth vs. Brentford

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Star Plus

Crystal Palace vs. Chelsea

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Star Plus

Fulham vs. Newcastle United

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Star Plus

Liverpool vs. Brighton

Hora: 9.00 a. m.

Canal: ESPN y Star Plus

Southampton vs. Everton

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Star Plus

West Ham vs. Wolverhampton

Hora: 11.30 a. m.

Canal: Star Plus.

Partidos de hoy Liga Profesional Argentina

Platense vs. Defensa y Justicia

Hora: 11.00 a. m.

Canal: TyC Sports

Central Córdoba vs. Sarmiento

Hora: 11.00 a. m.

Canal: AFA Play

San Lorenzo vs. Huracán

Hora: 1.30 p. m.

Canal: AFA Play

Banfield vs. Godoy Cruz

Hora: 4.00 p. m.

Canal: Star Plus

Arsenal vs. Independiente

Hora: 6.30 p. m.

Canal: TyC Sports.

Partidos de hoy Liga MX

San Luis vs. Tigres UANL

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Star Plus

Monterrey vs. Pachuca

Hora: 5.05 p. m.

Canal: ESPN+

Atlas vs. Necaxa

Hora: 7.05 p. m.

Canal: TUDN

Cruz Azul vs. Guadalajara

Hora: 9.05 p. m.

Canal: TUDN.

Partidos de hoy Serie A