[EN VIVO] Partidos de hoy, martes 27 de septiembre del 2022: canales de TVy horarios

Sigue todos los partidos de hoy, martes 27 de septiembre del 2022, del fútbol de Sudamérica (amistosos internacionales) y Europa (Nations League) por las señales de canales como ESPN, Latina, Movistar Deportes, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, FPF Play, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Este día continúan los partidazos. Por la Liga de Naciones, Portugal de Cristiano Ronaldo peleará su pase a la siguiente ronda contra España en Braga. Asimismo, las selecciones sudamericanas contarán con duelos amistosos, de los cuales destacan el Perú vs. El Salvador, Uruguay vs. Canadá, Argentina vs. Jamaica.

Partidos amistosos de hoy

Ecuador vs. Japón

Hora: 6.55 a. m. (hora peruana)

Canal: El Canal del Fútbol

Venezuela vs. Emiratos Árabes Unidos

Hora: 10.00 a. m. (hora peruana)

Canal: Televen

Uruguay vs. Canadá

Hora: 11.00 a. m. (hora peruana)

Canal: DirecTV Sports

Chile vs. Qatar

Hora: 12.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Claro Sports

Brasil vs. Túnez

Hora: 1.30 p. m. (hora peruana)

Canal: ESON 2 y Star Plus

Paraguay vs. Marruecos

Hora: 2.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Tigo Sports Paraguay

Argentina vs. Jamaica

Hora: 7.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Claro Sports, TyC Sports

Perú vs. El Salvador

Hora: 7.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Movistar Deportes, Latina TV, FPF Play

Colombia vs. México

Hora: 9.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Caracol TV y TUDN

Partidos de Nations League