[EN VIVO] Partidos de hoy, sábado 17 de septiembre del 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, sábado 17 de septiembre del 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga 1, Campeonato Uruguayo o LigaPro) y Europa (LaLiga Santander o Premier League) por las señales de canales, como ESPN y DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En Perú se disputa una nueva jornada del Torneo Clausura, en el que destacan el clásico sureño Cienciano vs. Melgar y el choque Universitario vs. Atlético Grau, en el Estadio Monumental. Por la liga femenina, Alianza Lima y Sporting Cristal se miden en semifinales, mientras que por el Torneo de Reservas se juega la final, Alianza Lima vs. Ayacucho FC.

A nivel internacional, Barcelona vs. Elche será el duelo más atractivo del fútbol español, en el que también verá acción el peruano Renato Tapia como parte del Valencia vs. Celta de Vigo. En México se disputará el clásico nacional América vs. Chivas, cotejo para el cual están convocados Pedro Aquino y Santiago Ormeño.

Partidos de hoy en la Liga 1

César Vallejo vs. Sport Huancayo

Hora: 1.15 p. m.

Canal: Gol Perú

Cienciano vs. Melgar

Hora: 4.30 p. m.

Canal: Gol Perú

Universitario vs. Atlético Grau

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Gol Perú.

Partidos de hoy Liga 2

Partidos de hoy LaLiga Santander

Barcelona vs. Elche

Hora: 9.15 a. m.

Canal: DirecTV Sports

Valencia vs. Celta de Vigo

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN 2

Athletic Club vs. Rayo Vallecano

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DirecTV Sports.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Premier League?

Wolves vs. Manchester City

Hora: 6.30 a. m.

Canal: ESPN

Tottenham vs. Leicester

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN.

¿Qué equipos juegan hoy en Argentina?

Barracas Central vs. Godoy Cruz

Hora: 1.30 p. m.

Canal: ESPN Premium

Newell’s Old Boys vs. Sarmiento

Hora: 6.30 p. m.

Canal: TNT Sports.

Partidos de hoy Liga Femenina Perú

Partidos de hoy Torneo de Promoción y Reservas

Partidos de hoy en la Liga Pro de Ecuador

LDU vs. Independiente del Valle

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Gol TV.

¿Qué equipos juegan hoy en México?

Monterrey vs. Atlas

Hora: 7.05 p. m.

Canal: Fox Sports Premium

América vs. Chivas

Hora: 8.00 p. m.

Canal: TUDN, Canal 5, Afizzionados.

¿Quiénes juega hoy en Uruguay?