[EN VIVO] Partidos de hoy, martes 13 de septiembre: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, martes 13 de septiembre de 2022, del fútbol de América y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

La Liga de Campeones regresa en su segunda fecha de fase de grupos, en la que se tendrá partidazos como el Liverpool ante Ajax. Sin embargo, el duelo que se llevará casi toda la atención será el que protagonicen el Barza contra el Bayern.

Ambas escuadras se han medido en los últimos años, incluso, el cuadro bávaro ha sido el culpable de las últimas eliminaciones de los culés. Lo atractivo del duelo no solo es por el historial y el nombre que tienen, sino que también será el regreso de Robert Lewandowski al Allianz Arena.

Partidos de Champions League

Liga Concacaf 2022

Alajuelense vs. Alianza FC

Hora: 9.00 p. m. (hora peruana)

Canal: ESPN 2, STAR Plus y TUDN.

Liga MX