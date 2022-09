[EN VIVO] Partidos de hoy, lunes 5 de septiembre de 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, lunes 5 de septiembre de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga 1, Liga Profesional Argentina, Liga Betplay) y Europa (LaLiga, Serie A) por las señales de canales como GolPerú, ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Movistar Play, Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los resultados de tu equipo favorito.

Este lunes se cierra la fecha 10 de la Liga 1 con el encuentro Binacional vs. Alianza Atlético, el cual se jugará en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina, desde las 3.30 p. m. Los de Juliaca necesitan ganar para superar al cuadro piurano y pelear por un cupo a un torneo internacional.

Por otra parte, en Argentina, Defensa y Justicia vs. San Lorenzo se jugará por la fecha 17 de la Liga Profesional. El encuentro se disputará en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello y empezará a las 5.00 p. m.

Perú - Liga 1

Binacional vs. Alianza Atlético

Hora: 3.30 p. m.

Canal: GolPerú

Argentina - Liga Profesional

Defensa y Justicia vs. San Lorenzo

Hora: 5.00 p. m.

Canal: TyC Sports

Godoy Cruz vs. Arsenal

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Star Plus

Atlético Tucumán vs. Banfield

Hora: 7.30 p. m.

Canal: TyC Sports

Bolivia - Primera División

Wilstermann vs. Toyal Pari

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

España - LaLiga