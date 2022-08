[EN VIVO] Partidos de hoy, viernes 19 de agosto de 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, viernes 19 de agosto de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga 1) y Europa (Bundesliga, Ligue 1 y LaLiga) por las señales de canales, como ESPN y DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz se medirá ante Los Angeles Galaxy para buscar cortar la negativa racha de dos derrotas consecutivas, que los tienen fuera de la zona de los play-offs de la Major League Soccer (MLS).

Por otro lado, el Chivas de Santiago Ormeño buscará sumar su primera victoria en lo que va del Torneo Apertura. El delantero de la selección peruana era convocado por Ricardo Cadena y podría tener minutos ante Necaxa.

Partidos de hoy - Liga 1

UTC vs. Ayacucho

Hora: 3.00 p. m.

Canal: GolPerú.

Partidos de hoy - Liga MX

Necaxa vs. Chivas

Hora: 7.00 p. m.

Canal: TUDN.

Partidos de hoy - MLS

Los Angeles Galaxy vs. Seattle Sounders

Hora: 9.00 p. m.

Canal: Star Plus.

Partidos de hoy - Bundesliga

Borussia M’gladbach vs. Hertha BSC

Hora: 1.30 p. m.

Canal: ESPN 2 y Star Plus.

Partidos de hoy - LaLiga

Espanyol vs. Rayo Vallecano

Hora: 1.00 p. m.

Canal: ESPN 2 y Star Plus.

Sevilla vs. Real Valladolid

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DirecTV Sports.

Partidos de hoy - Ligue 1