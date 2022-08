[EN VIVO] Partidos de hoy, martes 16 de agosto: revisa la programación de las diferentes ligas

Sigue todos los partidos de hoy, martes 16 de agosto de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga Profesional Argentina o Copa Chile) y Europa (Champions League) por las señales de canales, como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Este martes se inicia una nueva fecha de la Liga Profesional Argentina. San Lorenzo vs. Platense e Independiente vs. Huracán serán dos de los partidos más atractivos de este día. El primero de ellos empieza a las 5.00 p. m. (hora peruana), mientras que el segundo a las 7.30 p. m. (hora peruana). Ambos cotejos serán transmitidos por la señal de TyC Sports.

Por otra parte, en México, los peruanos Anderson Santamaría y Edison Flores podrían ser titulares en el partido Atlas vs. Juárez por la Liga MX. El cotejo está pactado para las 7.00 p. m. (hora peruana).

Argentina - Liga Profesional

Sarmiento vs. Godoy Cruz

Hora: 2.30 p. m.

Canal: TyC Sports

Central Córdoba vs. Colón

Hora: 2.30 p. m.

Canal: Star Plus

San Lorenzo vs. Platense

Hora: 5.00 p. m.

Canal: TyC Sports

Independinte vs. Huracán

Hora: 7.30 p. m.

Canal: TyC Sports

Chile - Copa Chile

Audax Italiano vs. Universidad Católica

Hora: 5.00 p. m.

Canal: TNT Sports

Universidad Concepción vs. Magallanes

Hora: 7.30 p. m.

Canal: TNT Sports

México - Liga MX

Atlas vs. Juárez

Hora: 7.00 p. m.

Canal: TUDN

Mazatlán vs. Querétaro

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Star Plus

Puebla vs. Necaxa

Hora: 9.05 p. m.

Canal: Star Plus

Mundial Femenino sub-20