[EN VIVO] Partidos de hoy, martes 9 de agosto del 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, martes 9 de agosto de 2022, del fútbol de Sudamérica (Copa Libertadores y Conmebol Sudamericana) y Europa (Champions League) por las señales de canales, como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El primer clasificado a semifinales de la Libertadores saldrá del cruce de revancha entre Flamengo vs. Corinthians, en el Estadio Maracaná. La ventaja la tiene el Mengao, que se impuso 2-0 en el cotejo de ida, con lo cual le basta un empate para avanzar.

Por la Sudamericana, Nacional de Luis Suárez irá por el boleto a la siguiente ronda en Brasil frente al Atlético Goianiense, que ganó el primer duelo por 1-0 en Uruguay. En Ecuador, el local Independiente del Valle tiene todo a su favor para eliminar a Deportivo Táchira, al cual ya le ganó por la mínima en Venezuela.

Partidos de hoy en Copa Libertadores

Flamengo vs. Corithians

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Fox Sports, Fox Sports 1, ESPN.

¿Qué equipos juegan hoy Copa Sudamericana?

Atlético Goianiense vs. Nacional

Hora: 5.15 p. m.

Canal: DirecTV Sports, ESPN

Independiente del Valle vs. Deportivo Táchira

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DirecTV Sports.

Partidos de hoy en Primera División de Bolivia

Jorge Wilstermann vs. Oriente Petrolero

Hora: 7.15 p. m.

Canal: Tigo Sports.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Liga BetPlay

América de Cali vs. Águilas Doradas

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Win Sports+.

Partidos de hoy en Liga Promerica