¿A qué hora se juega Nacional vs. Goianiense por la Copa Sudamericana este martes 9 de agosto?

Este martes 9 de agosto, Nacional de Uruguay visitará Brasil para enfrentar al Atlético Goianiense en el partido de vuelta de los cuartos de finales de la Copa Sudamericana. El encuentro está programado para las 5.15 p. m (hora peruana) en el Estadio Sierra Dorada de la ciudad de Goiânia.

El equipo de Luis Suárez buscará remontar el resultado en contra tras perder 1 a 0 en Montevideo. Los albos llegan al duelo con un victoria sobre el Rentistas en la liga uruguaya.

Del mismo modo, los rojinegros, que pelearán para lograr pasar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, también ganaron su partido en liga brasileña al vencer al Red Bull Bragantino 2 a 1.

Nacional vs. Goianiense: ficha del partido

Cuartos de finales

Copa Sudamericana Goianiense vs. Nacional ¿Qué día se juega? Martes 9 de agosto ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora peruana) ¿Donde se transmitirá? Directv Sports ¿En dónde se juega? Estadio de Goiás (Serra Dourada)

¿A qué hora juega Nacional vs. Goianiense?

El encuentro entre Nacional y Goianiense está programado para el martes 9 de agosto a las 5.15 p. m. hora peruana y 7.15 en Uruguay. Puedes consultar los horarios según tu país.

Perú: 5.15 p. m.

5.15 p. m. Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Estados Unidos: 6.15 p. m. (Miami, Nueva York)

Uruguay: 7.15 p. m.

7.15 p. m. Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (miércoles 10)

¿Qué canal transmite el partido Nacional vs. Goianiense?

El partido será transmitido por DirecTV Sports para el Perú. Revisa la programación en otros países.

Perú: DirecTV Sports

DirecTV Sports Uruguay: DirecTV Sports

DirecTV Sports Colombia: DirecTV Sports +

Ecuador: DirecTV Sports +

Venezuela: DirecTV Sports +

Paraguay: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: DirecTV Sports +

Argentina: ESPN, DirecTV Sports

Brasil: CONMEBOL TV

Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español

España: DAZN.

¿Dónde ver Nacional vs. Goianiense EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión por internet de este partido irá por Directv Go. Si no cuentas con estas opciones, también podrás seguir todas las incidencias del River Plate vs. Aldosivi EN VIVO ONLINE GRATIS por La República Deportes.

Nacional vs. Goianiense: alineaciones probables

Nacional : Sergio Rochet; Leandro Lozano, Mario Risso, José Luis Rodríguez, Mathías Laborda; Yonathan Rodríguez, Diego Rodríguez, Franco Fagúndez, Alex Castro, Brian Ocampo; Luis Suárez. DT: Pablo Repetto.

: Sergio Rochet; Leandro Lozano, Mario Risso, José Luis Rodríguez, Mathías Laborda; Yonathan Rodríguez, Diego Rodríguez, Franco Fagúndez, Alex Castro, Brian Ocampo; Luis Suárez. DT: Pablo Repetto. Atlético Goianiense: Renán; Hayner, Wanderson, William Klaus, Arthur Henrique; Baralhas, Edson Fernando, Léo Pereira, Jorginho, Luis Fernando; Diego Churín. DT: Jorge de Amorim Campos (Jorginho).

¿Dónde se jugará el partido Nacional vs. Goianiense?

El encuentro entre Nacional vs. Goianiense se disputará en el Estadio Serra Dourada (Sierra Dorada) de Brasil, con capacidad para 42.049 espectadores.