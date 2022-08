¡Vuelve la Premier League 2022-23! Revisa aquí cómo se jugará la fecha 1 del fútbol inglés

Vuelve el torneo que es considerado como el más apasionante y difícil en el mundo del fútbol: la Premier League 2022-23. En este nuevo curso, el vigente campeón, Manchester City, buscará defender su título e ir por todo en busca del bicampeonato, mientras que otros clubes como Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United y Tottenham intentarán quitárselo.

La jornada comenzará este viernes 5 de agosto con el duelo entre Arsenal vs. Crystal Palace en el Selhurst Park. Los ‘Gunners’, que tendrán a su gran jale Gabriel Jesús, saldrán por sus primeros tres puntos. Luego, el sábado se llevarán a cabo varios enfrentamientos, entre los que resaltan Liverpool vs. Fulham, Tottenham vs. Southampton y el partidazo entre Everton vs. Chelsea.

Finalmente, la fecha se completará este domingo con el estreno de los equipos de Manchester. Con Erik Ten Han, el Manchester United de Cristiano Ronaldo recibirá al Brighton and Hove Albion en Old Trafford y el actual campeón, Manchester City visitará al West Ham United. A continuación podrás conocer la programación la primera jornada de la Premier League 2022-23.

Programación fecha 1 Premier League 2022-23

Tabla de posiciones Premier League 2022-23