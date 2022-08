Liga 1 2022 EN VIVO: revisa programación de la sexta fecha del Clausura y tabla de posiciones

El fútbol peruano no para. La sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022 se llevará a cabo este fin de semana, precisamente el sábado 6 y domingo 7 de agosto. De momento, el actual puntero es Alianza Lima, quien no jugará su partido con FBC Melgar, debido a que el Dominó se encuentra peleando la Copa Sudamericana. El equipo que descansa es UTC y el Carlos Stein vs. Mannucci fue reprogramado para setiembre porque el aeropuerto de Jaén no se encuentra operativo.

Este sábado se llevarán a cabo cuatro enfrentamientos, San Martín vs. Alianza Atlético (11.00 a. m.), Cantolao vs. Sporting Cristal (1.15 p. m. ), Binacional vs. Ayacucho (3.30 p. m.) y Sport Huancayo vs. ADT Tarma (6.00 p. m.). El conjunto de Roberto Mosquera buscará sumar de a tres para alcanzar a los blanquiazules, ya que se encuentran en la cuarta casilla con 10 unidades, a solo tres de Alianza Lima.

El domingo se jugará el resto de la jornada: César Vallejo vs. Atlético Grau (11.00 a. m.), Deportivo Municipal vs. Sport Boys (1.15 p. m.) y Cienciano vs. Universitario (3.30 p. m.). Los poetas están más cerca de los íntimos, por lo que tienen la primera opción de quedarse con el primer lugar si obtienen una victoria. Por otro lado, los cremas saldrán con todo por los tres puntos, debido a que vienen de dos derrotas consecutivas, mientras que el Papá va por el primer puesto también.

Programación fecha 6 Liga 1 2022

Tabla de posiciones Liga 1 2022 - Torneo Clausura

Tabla de posiciones Liga 1 2022 - acumulado