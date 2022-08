Partidos de hoy, martes 2 de agosto: horarios y canales de TV de los diferentes torneos

Sigue todos los partidos de hoy, martes 2 de agosto de 2022, del fútbol de Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Liga Betplay), Europa (Champions League) y amistosos internacionales por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Este martes se inicia los cuartos de final de la Copa Libertadores. El primer partido será el que disputen Corinthians vs. Flamengo en el Arena de Sao Paulo, a las 7.00 p. m.. El Timao buscará hacer respetar su localía ante el ‘Fla’, que tendrá entre sus filas al chileno Arturo Vidal.

Por otra parte, la Copa Sudamericana también entra en su recta final. Nacional vs. Atlético Goianense abrirán la llave de cuartos de final en el estadio Gran Parque Central, a las 5.15 p. m.. El segundo duelo será el que sostengan Deportivo Tachira vs. Independiente del Valle a las 7.30 p. m. en el coloso de Deportivo de Pueblo Nuevo.

Sudamérica - Copa Libertadores

Corinthians vs. Flamengo

Hora: 7.00 p. m.

Canal: ESPN

Sudamérica - Copa Sudamericana

Nacional vs. Atlético Goianense

Hora: 7.00 p. m.

Canal: ESPN

Deportivo Tachira vs. Independiente del Valle

Hora: 7.00 p. m.

Canal: ESPN

Colombia - Liga Betplay