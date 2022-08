Partidos de hoy, lunes 1 de agosto: programación, hora y canales de los encuentros de la jornada

Sigue todos los partidos de hoy, lunes 1 de agosto de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga 1, Liga Profesional Argentina, Campeonato Uruguayo y Liga Betplay), Europa (Segunda División de Inglaterra) y amistosos internacionales por las señales de canales como Gol Perú, ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

A nivel local, Sport Boys y César Vallejo cierran la quinta fecha del Torneo Clausura con un partidazo en el estadio Iván Elias Moreno. El cuadro chalaco quiere recuperarse de la derrota ante Carlos Stein, mientras que la escuadra poeta llega motivada tras el triunfo ante Universitario.

¿Qué equipos juegan hoy por la Liga 1?

Sport Boys vs. César Vallejo

Hora: 1.00 p. m.

Canal: GolPerú

¿Qué partidos se juegan hoy en la Liga Profesional Argentina?

Rosario Central vs. Central Córdoba

Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)

Canal: TyC Sports Internacional

Defensa y Justicia vs. Arsenal

Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Star Plus

Colón vs. Independiente

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: TyC Sports

¿Qué partidos se juegan hoy por la Liga Betplay de Colombia?

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Hora: 6.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Win Sports

Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto

Hora: 8.05 p. m. (hora peruana)

Canal: Win Sports

¿Qué partidos juegan hoy por el Campeonato de Uruguay?

Liverpool vs. Defensor Sporting

Hora: 1.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Star Plus

Peñarol vs. Fénix

Hora: 5.30 p. m. (hora peruana)

Canal: GolTV, Star Plus

¿Qué partidos se juegan en Europa?