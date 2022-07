[EN VIVO] Partidos de hoy, sábado 30 de julio de 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, sábado 30 de julio de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga 1, LigaPro, Campeonato Uruguayo, Copa América Femenina), Europa (Community Shield) y amistosos internacionales por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Por el campeonato peruano, Universitario recibe a Deportivo Municipal en el Estadio Monumental vía Gol Perú. En Colombia, la selección local se enfrentará a Brasil por la gran final de la Copa América Femenina.

Los amistosos internacionales más importantes del día serán el New York Red Bulls vs. Barcelona y Real Madrid vs. Juventus, ambos en Estados Unidos. En Inglaterra, Liverpool vs. Manchester City será la definición de la Community Shield.

¿Qué equipos juegan hoy por la Liga 1?

Ayacucho FC vs. Cienciano

Hora: 3.15 p. m.

Canal: Gol Perú

Universitario vs. Deportivo Municipal

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Gol Perú.

Partidos de hoy Community Shield

Liverpool vs. Manchester City

Hora: 11.00 a. m.

Canal: ESPN.

Partidos de hoy por amistosos internacionales

Partidos de hoy en la LigaPro

LDU Quito vs. Técnico Universitario

Hora: 5.30 p. m.

Canal: GolTV

Independiente del Valle vs. Barcelona SC

Hora: 8.00 p. m.

Canal: GolTV.

Partidos de hoy Copa de Primera APF

Ameliano vs. Cerro Porteño

Hora: 3.45 p. m.

Canal: Tigo Sports

Tacuary vs. Olimpia

Hora: 6.15 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de hoy por Campeonato Uruguayo

Deportivo Maldonado vs. Nacional

Hora: 5.00 p. m.

Canal: VTV Plus.

Partidos de hoy Copa América Femenina

Partidos de hoy Liga MX