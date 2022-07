Liga 1 2022 EN VIVO: programación y partidos de hoy por la fecha 5 del Torneo Clausura

Este viernes 29 de julio inicia una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2022 con el enfrentamiento entre Melgar vs. UTC en el Estadio Monumental de la UNSA. Tras haber descansado a inicio de semana, el Dominó tratará de conseguir una nueva victoria para volver al primer lugar de la tabla de posiciones acumulada.

El sábado, la acción continuará con dos cotejos más. Ayacucho FC, colero absoluto del campeonato, recibirá a Cienciano, que aspira a pelear por la clasificación a la Copa Libertadores. En tanto, Universitario será local frente a Deportivo Municipal con la esperanza de recuperarse luego de la derrota sufrida en la fecha previa.

El domingo se jugarán cinco partidos y el más importante de ellos será el ‘clásico moderno’ entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima. Los rimenses están en la cima de la tabla anual y buscarán estarlo también en la del Clausura, posición que ocupan los blanquiazules con 12 puntos merced a sus cuatro triunfos al hilo.

Finalmente, esta fecha 5 culminará el lunes 1 de agosto con el Sport Boys vs. César Vallejo. Todos los choques de esta jornada, excepto el Atlético Grau vs. San Martín y el ADT vs. Binacional, serán transmitidos por la señal de Gol Perú para TV por cable y/o satélite. Además, los duelos más importantes podrás seguirlos desde la cobertura online en la web de La República Deportes.

Programación Liga 1 2022 - fecha 5 Torneo Clausura

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Tabla de posiciones acumulada