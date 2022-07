[EN VIVO] Partidos de hoy martes 26 de julio de 2022: canales de TV y horarios de las competiciones

Sigue todos los partidos de hoy, martes 26 de julio de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga 1, Copa América Femenina, Copa Ecuador 2022) y Europa (Eurocopa Femenina, amistosos internacionales) por las señales de canales como Gol Perú, ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Este martes inicia una nueva jornada de la Liga 1 2022. El partido más atractivo será el Alianza Lima vs. Alianza Atlético en el estadio Matute. Los blanquiazules quieren sumar su cuarta victoria consecutiva y seguir en la cima del Torneo Clausura. El cotejo comienza a las 8.00 p. m.

Por otra parte, Real Madrid y Barcelona volverán a jugar partidos amistosos durante su gira por Estados Unidos. Los azulgranas se medirán ante Juventus en el estadio Cotton Bowl; mientras que los merengues harán lo propio ante América de México, que contaría con la participación del peruano Pedro Aquino.

Perú - Liga 1

Cantolao vs. Atlético Grau

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Gol Perú

UTC vs. Sporting Cristal

Hora: 3.15 p. m.

Canal: Gol Perú

Sport Huancayo vs. Carlos Mannucci

Hora: 5.30 p. m.

Canal: Gol Perú

Alianza Lima vs. Alianza Atlético

Hora: 8.00 p. m.

Canal: Gol Perú.

Eurocopa Femenina

Inglaterra vs. Suecia

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN2 y Star+.

Sudamérica - Copa América Femenina

Brasil vs. Paraguay

Hora: 7.00 p. m.

Canal: DirecTV Sports.

Argentina - Liga Profesional Argentina

Arsenal vs. Rosario Central

Hora: 6.00 p. m.

Canal: TyC Sports

Barracas Central vs. Patronato

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Star+.

Amistosos internacionales

Ecuador - Copa Ecuador

Emelec vs. Aucas

Hora: 7.00 p. m.

Canal: GolTV.

México - Liga MX