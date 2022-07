[EN VIVO] Partidos de hoy, sábado 23 de julio del 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, sábado 23 de julio de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga 1 2022, Liga Profesional Argentina, Liga BetPlay), Europa (Eurocopa Femenina) y amistosos internacionales por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Esta jornada sabatina traerá varios encuentros de práctica entre equipos europeos de alto nivel, como el Bayern Múnich vs. Manchester City y Arsenal vs. Chelsea. No obstante, la atención se la robará el clásico Real Madrid vs. Barcelona, que se disputará en Las Vegas con transmisión de DirecTV Sports.

En la liga peruana, continúa la tercera jornada del Torneo Clausura con cinco duelos, de los cuales sobresalen el Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima en Trujillo y el Melgar vs. Sport Huancayo en Arequipa. Ambos cotejos se podrán ver por el canal Gol Perú.

Partidos de hoy en Liga 1 2022

Alianza Atlético vs. Cantolao

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Gol Perú

Atlético Grau vs. UTC

Hora: 1.00 p. m.

Canal: -

Sport Boys vs. San Martín

Hora: 1.15 p. m.

Canal: Gol Perú

Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima

Hora: 3.30 p. m.

Canal: Gol Perú

Melgar vs. Sport Huancayo

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Gol Perú

¿Qué equipos juegan hoy por amistosos internacionales?

Urawa vs. PSG

Hora: 5.00 a. m.

Canal: Star Plus

Bayern Múnich vs. Manchester City

Hora: 6.00 p. m.

Canal: ESPN

Arsenal vs. Chelsea

Hora: 7.00 p. m.

Canal: DirecTV Sports

Real Madrid vs. Barcelona

Hora: 10.00 p. m.

Canal: DirecTV Sports.

¿Qué partidos se juegan hoy por Eurocopa Femenina?

Francia vs. Países Bajos

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 2.

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

Independiente vs. Atlético Tucumán

Hora: 4.00 p. m.

Canal: TNT Sports

Central Córdoba vs. Racing

Hora: 6.30 p. m.

Canal: ESPN Premium.

Partidos de hoy Campeonato Nacional de Chile

Colo Colo vs. Huachipato

Hora: 4.30 p. m.

Canal: TNT Sports 2, TNT Sports HD.

Partidos de hoy Liga BetPlay

Junior vs. Santa Fe

Hora: 6.10 p. m.

Canal: Win Sports+

Tolima vs. Atlético Nacional

Hora: 8.15 p. m.

Canal: Win Sports+.

Partidos de hoy Liga MX

Cruz Azul vs. Puebla

Hora: 6.10 p. m.

Canal: Canal 5, TUDN, Afizzionados

Tijuana vs. América

Hora: 6.10 p. m.

Canal: Fox Sports Premium

Tigres vs. Atlas

Hora: 6.10 p. m.

Canal: Afizzionados.

Partidos de hoy Copa de Primera APF

Olimpia vs. Guaireña

Hora: 6.15 p. m.

Canal: Tigo Sports.

Partidos de hoy Campeonato Uruguayo