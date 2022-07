River Plate vs. Aldosivi: cómo ver el encuentro entre millonarios y tiburones este domingo 24

River Plate enfrentará al Club Atlético Aldosivi este domingo 24 de julio por la décima jornada de la primera división de Argentina. Los dirigidos por Marcelo Gallardo visitarán Mar del Plata para conseguir su segunda victoria, luego de derrotar a Gimnasia, que les permitan trepar en la tabla. En cambio, los tiburones buscarán escapar del último puesto.

La escuadra del millonario se ubica en el puesto 13, con 12 puntos, mientras que el Club Atlético Aldosivi, en el lugar 28, con 5.

¿A qué hora juega River Plate vs. Aldosivi?

Ambos equipos chocarán en el Estadio José María Minella, de Mar del Plata. El encuentro está programado para el domingo 24 de julio a la 1.30 p. m. hora peruana y 3.30 en horario argentino. Puedes consultar los horarios según tu país.

Perú, Colombia, Ecuador y México: 1.30 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 2.30 p. m.

Estados Unidos: 2.30 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 3.30 p. m.

España e Italia: 8.30 p. m.

¿Qué canal se transmitirá el partido River Plate vs. Aldosivi?

El partido será transmitido por la señal de ESPN (Movistar 504/740; Claro TV 64/521; Direct TV 621). Asimismo, estará disponible en Star Plus (streaming). También podrás seguir el minuto a minuto y todos los goles del encuentro en La República.

¿Dónde ver River Plate vs. Aldosivi EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión por internet de este partido de la Liga Profesional 2022 irá por TNT Sports Go en Argentina y por Star Plus en el resto de Sudamérica. Si no cuentas con estas opciones, también podrás seguir todas las incidencias del River Plate vs. Aldosivi EN VIVO ONLINE GRATIS por La República Deportes.

River Plate vs. Aldosivi: alineaciones probables

Aldosivi: José Devecchi; Tomás Lecanda, Bautista Kociubinski, Nicolás Valentini y Federico Milo; Leandro Maciel y Federico Cerro; Marcelo Meli, Andrés Ríos y Braian Martínez; Santiago Silva.

River Plate: Franco Armani; Emanuel Mammana, Javier Pinola, Jonathan Maidana, Milton Casco; Bruno Zuculini, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Nicolás De La Cruz; Esequiel Barco y Lucas Beltrán.