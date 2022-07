Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata: cómo ver el encuentro entre xeneize y pincharratas este domingo 24

Este domingo 24 de julio, Boca Juniors y Estudiantes de La Plata protagonizarán uno de los partidos de la jornada de la Primera División de Argentina. Los xeneizes, que serán locales en La Bombonera, tratarán de romper la mala racha de tres derrotas consecutivas, al igual que el cuadro pincharrata, que arrastra cuatro partidos sin ganar.

En la tabla, Boca Juniors, en el puesto 16, con 12 puntos, se encuentra por encima de Estudiantes, en la ubicación 17, con 11 tantos. Ambas escuadras buscarán ganar a como dé lugar.

Boca Juniors vs. Estudiantes: ficha del partido

Liga Profesional de Argentina 2022 Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata ¿Cuándo juegan? Domingo 24 de julio ¿A qué hora? 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio Alberto J. Armando “La Bombonera” ¿En qué canal ver? Star Plus

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Estudiantes?

El duelo entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata por la fecha 10 del torneo argentino se ha programado para las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora argentina) . Consulta el horario según tu zona.

Perú: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Estudiantes EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Boca Juniors vs. Estudiantes: alineaciones probables

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra, Guillermo Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Oscar Romero; Sebastián Villa y Darío Benedetto.

Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Luciano Lollo, Jorge Morel, Emmanuel Mas; Fernando Zuqui, Benjamín Rollheiser, Jorge Rodríguez, Franco Zapiola, Manuel Castro; Leonardo Heredia.

¿Dónde se jugará el partido Boca Juniors vs. Estudiantes?

El encuentro entre Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera, es un estadio de fútbol perteneciente al Club Atlético Boca Juniors, ubicado en el barrio de La Boca en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.