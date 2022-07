[EN VIVO] River Plate vs. Godoy Cruz: ¿a qué hora ver el duelo entre millonarios y mendocinos?

Este domingo 10 de julio, la escuadra de River Plate recibirá en el Estadio Monumental a Godoy Cruz por la fecha 7 de la Liga Profesional de Argentina. Los dirigidos por Marcelo Gallardo buscarán los tres puntos que les permita escalar en la tabla y dejar en el pasado su eliminación de la Copa Libertadores, mientras que los mendocinos irán por su segunda victoria para acomodarse entre los primeros lugares.

La Tomba, que se ubica en el puesto 7 con 10 tantos, le lleva dos puntos de ventaja a River Plate, que se encuentra en la decimotercera posición.

River Plate vs. Godoy Cruz: ficha del partido

River Plate enfrentará a Godoy Cruz en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti. El partido está programado para las 8.30 p. m. (hora de Argentina).

Partido River Plate vs. Godoy Cruz Fecha Domingo 10 de julio Hora 8.30 p. m (hora argentina) y 6.30 p. m (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti

¿A qué hora juega River Plate vs. Godoy Cruz?

Perú – 6.30 p. m.

Ecuador – 6.30 p. m.

Colombia – 6.30 p. m.

México – 6.30 p. m.

Chile – 7.30 p. m.

Venezuela – 7.30 p. m.

Bolivia – 7.30 p. m.

Paraguay – 7.30 p. m.

Argentina – 8.30 p. m.

Uruguay – 8.30 p. m.

Brasil – 8.30 p. m.

España – 1.30 a. m. (11 de julio).

¿Qué canal transmite el partido River Plate vs. Godoy Cruz?

El partido entre millonarios y mendocinos será transmitido por ESPN (canal 41 en Movistar, canal 504 en Movistar HD y canal 65 en Claro TV). Así también será emitido en la plataforma de streaming Star Plus.

¿Dónde ver River Plate vs. Godoy Cruz EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Godoy Cruz por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming. Si no tienes acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

River Plate vs. Godoy Cruz: alineaciones probables

River Plate

Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz o Leandro González Pirez, Héctor David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez o Bruno Zuculini, Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz, Esequiel Barco; Braian Romero y Lucas Beltrán. DT. Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz

Diego Rodríguez; Breintenbruch, Pier Barrios, Gianluca Ferrari, Franco Negri; Martín Ojeda, Gonzalo Abrego, Nelson Acevedo, Tadeo Allende; Ezequiel Bullaude y Salomón Rodríguez. DT. Favio Orsi.