[EN VIVO] Partidos de hoy viernes 8 de julio: conoce la programación de los diferentes torneos

Sigue todos los partidos de hoy, viernes 8 de julio de 2022, de las competiciones de Sudamérica (Copa América Femenina, Liga 1 Torneo Clausura, Liga Argentina) por las señales de Movistar Deportes, ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO), para que no te pierdas los encuentros de tus equipos favoritos.

A primera hora de la mañana, el tenis nos hará vivir un gran encuentro. Novak Djokovic vs. Cameron Norrie se enfrentarán en la semifinal de Wimbledon. El choque entre ambos tenistas está programado para las 8.45 a. m. (hora peruana) en la Cancha Central.

Por otra parte, en la tarde iniciará la Copa América Femenina 2022, la cual se llevará a cabo en Colombia. El partido inaugural será el Bolivia vs. Ecuador, a las 4.00 p. m. (hora peruana). Tres horas más tarde, el anfitrión recibirá a Paraguay.

Inglaterra - Wimbledon

Novak Djokovic vs. Cameron Norrie

Hora: 8.45 a. m.

Canal: ESPN y Star Plus

Sudamérica - Copa América Femenina

Bolivia vs. Ecuador

Hora: 4.00 p. m.

Canal: DirecTV Sports

Colombia vs. Paraguay

Hora: 7.00 p. m.

Canal: DirecTV Sports

Argentina - Superliga Argentina

Rosario Central vs. Sarmiento

Hora: 6.00 p. m.

Canal: AFA Play

Bolivia - Liga de Fútbol

Oriente Petrolero vs. Royal Pari

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

México - Liga MX