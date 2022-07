[EN VIVO] Partidos de hoy, viernes 1 de julio de 2022: programación, canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, viernes 1 de julio de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga 1, Liga Profesional de Fútbol Argentino, Campeonato Nacional de Chile y Torneo Intermedio de Uruguay) por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Ayacucho y Cantolao darán inicio a la última fecha del Torneo Apertura con un encuentro en el que ambos están obligados a ganar para salir de la zona baja de la tabla.

Por otro lado, el enfrentamiento del día será el que protagonicen Boca Juniors y Banfield en La Bombonera. El cuadro xeneize busca aprovechar el buen momento que significó llevarse un auspicioso resultado de Brasil por la Libertadores para puntuar de local ante el Taladro.

Liga 1

Ayacucho FC vs. Cantolao

Hora: 3.30 p. m.

Canal: GolPerú

Liga Profesional de Fútbol Argentino

Central Córdoba vs. Argentinos Juniors

Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)

Canal: TNT Sports.

Boca Juniors vs. Banfield

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: ESPN y Star Plus

Liga MX - Apertura

Club Necaxa vs. Toluca

Hora: 7.00 p. m. (hora peruana)

Canal: TUDN.

Mazatlán FC vs. Puebla

Hora: 9.05 p. m. (hora peruana)

Canal: TUDN.

Primera División - Chile

Torneo Intermedio - Uruguay

Nacional vs. Plaza Colonia

Hora: 6.00 p. m. (hora peruana)

Canal: GolTV y Star Plus.

Torneo Apertura - Paraguay

Guaireña vs. Nacional Asunción

Hora: 4.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Tigo Sports

Sol de América vs. Sportivo Ameliano

Hora: 6.15 p. m. (hora peruana)

Canal: Tigo Sports

Automovilismo - Fórmula 1