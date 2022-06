[EN VIVO] Partidos de hoy, viernes 24 de junio de 2022: canales de TV y horarios de los duelos del día

Sigue todos los partidos de hoy, viernes 24 de junio de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga de Argentina, Liga 1 y Brasilerao) y Europa (Champions League, UEFA Sub-19) por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Melgar tiene la gran chance de asegurar el Apertura cuando reciba al Atlético Grau en el Estadio Monumental de la UNSA. Una victoria de los rojinegros y un buen resultado de Universitario de Deportes en Huancayo le daría el título del primer torneo del año.

Por su parte, Luis Advíncula podría tener acción cuando Boca Juniors reciba a Unión en La Bombonera. El lateral peruano sería una pieza a considerar en el once inicial del cuadro xeneize que está a un punto del primer lugar de la Liga Argentina.

Champions League - Ronda preliminar

Inter Club d’Escaldes vs. Vikingur Reykjavík

Hora: 2.30 p. m. (hora peruana)

UEFA Sub-19

Francia vs. Italia

Hora: 10.30 p. m. (hora peruana)

Liga 1 - Perú

UTC vs. Carlos A. Mannucci

Hora: 3.30 p. m.

Canal: GolPerú

Melgar vs. Atlético Grau

Hora: 7.00 p. m.

Canal: GolPerú

Liga Profesional de Fútbol Argentina

Banfield vs. Barracas Central

Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)

Canal: TNT Sports

Rosario Central vs. Gimnasia y Esgrima

Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Star Plus

Boca Juniors vs. Unión Santa Fe

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: ESPN y Star Plus

Brasileirao