[EN VIVO] Partidos de hoy martes 21 de junio del 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, martes 21 de junio de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga Argentina y la Primera División Paraguaya) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Se juegan los primeros partidos de la fase previa de la Champions League 2022/2023. La Fiorita de San Marino e Inter Club d’Escaldes de Andorra serán los protagonistas del primer encuentro de la temporada.

En Paraguay y Costa Rica se juegan los últimos encuentros de sus respectivos campeonatos, mientras que en Argentina continúa la Liga Profesional de Fútbol con duelos como Aldosivi vs. Platense y Central Córdoba vs. San Lorenzo.

Champions League - Ronda preliminar

La Fiorita vs. Inter Club d’Escaldes

Hora: 8.00 a. m. (horario peruano)

FCI Levadia Tallinn vs. Víkingur Reykjavík

Hora: 2.30 p. m. (hora peruana)

Liga Profesional de Fútbol - Argentina

Aldosivi vs. Platense

Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Star Plus.

Central Córdoba vs. San Lorenzo

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: AFA Play.

Primera División - Paraguay

Cerro Porteño vs. General Caballero

Hora: 5.30 p. m. (hora peruana)

Canal: Tigo Sports.

Sol de América vs. Club Libertad

Hora: 5.30 p. m. (hora peruana)

Canal: Tigo Sports.

Primera División - Costa Rica