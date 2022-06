[EN VIVO] Partidos de hoy, sábado 18 de junio: repasa la programación de la jornada

Acá podrás seguir todos los partidos de hoy, sábado 18 de junio de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga 1 Betsson 2022, Liga Profesional, Primera División Paraguay, Copa de Chile, entre otros) por las señales de canales como GolPerú, ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En el fútbol peruano tenemos duelos apasionantes, como el Municipal vs. Stein y el César Vallejo vs. San Martín. Asimismo, habrá actividad en la Copa de Chile, pues Colo Colo se medirá ante Deportes Temuco. De igual manera, Cerro Porteño hará lo propio con 12 de Octubre, en la Primera División de Paraguay.

Liga 1 2022 - Perú

Deportivo Municipal vs. Carlos Stein

1.15 a. m. (hora peruana)

GolPerú.

Cienciano vs. Cantolao

3.30 p. m. (hora peruana)

GolPerú.

César Vallejo vs. San Martín

7.30 (hora peruana)

GolPerú.

Liga 2 2022 - Perú

Comerciantes Unidos vs. Unión Comercio

11.30 a. m. (hora peruana).

Deportivo Coopsol vs. Pirata

3.00 p. m. (hora peruana).

Liga Profesional Argentina 2022

Arsenal Sarandí vs. Talleres

4.00 p. m. (hora peruana)

TyC Sports.

Sarmiento vs. Patronato

6.30 p. m. (hora peruana)

TyC Sports.

Copa Chile

Colo Colo vs. Deportes Temuco

5.00 p. m. (hora peruana)

TNT Sports.

Major League Soccer - Estados Unidos

Seattle Sounders vs. Los Angeles FC

2.00 p. m. (hora peruana).

Primera División Apertura - Paraguay

12 de Octubre vs. Cerro Porteño

3.30 p. m. (hora peruana)

Tigo Sports

Ameliano vs. Nacional Asunción

5.45 p. m. (hora peruana)

Tigo Sports.

Torneo Intermedio - Uruguay