GP de Canadá: programación, horarios y canal del gran premio de la Fórmula 1

Tras la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán, el Mundial 2022 de la Fórmula 1 continúa con el GP de Canadá. El campeonato de la F1 regresa al país norteamericano después de tres años sin disputarse debido a la pandemia de COVID-19. Lewis Hamilton fue el último piloto en ganar en ese circuito. Revisa aquí la programación, los horarios y el canal para ver las pruebas que inician este viernes 17 de junio.

Verstappen ganó por primera vez en Bakú. Foto: F1.

Prácticas libres

Práctica #1

Viernes 17 de junio

Hora: 1.00 p. m. (hora peruana)

Canales: ESPN, Star Plus y F1 TV.

Práctica #2

Viernes 17 de junio

Hora: 4.00 p. m. (hora peruana)

Canales: ESPN, Star Plus y F1 TV.

Práctica #3

Sábado 18 de junio

Hora: 12.00 p. m. (hora peruana)

Canales: ESPN, Star Plus y F1 TV.

Clasificación

Sábado 18 de junio

Hora: 3.00 p. m. (hora peruana)

Canales: ESPN, Star Plus y F1 TV.

Carrera (70 vueltas)

Domingo 19 de junio

Hora: 1.00 p. m. (hora peruana)

Canales: Star Plus y F1 TV.

¿Dónde ver el GP de Canadá por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del GP de Canadá por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el GP de Canadá?

Para acceder a Star Plus y ver el GP de Canadá, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.