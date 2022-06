AQUÍ podrás seguir todos los partidos de hoy, domingo 5 de junio de 2022, del fútbol de Sudamérica (Primera División de Argentina, Liga BetPlay), Norteamérica (liga de Campeones), Europa (UEFA Nations League) y amistosos internacionales por las señales de Movistar Deportes, DirecTV Sports, ESPN o desde servicios de streaming como Star Plus o DirecTV GO para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

A primera hora Perú ganó 1-0 a Nueva Zelanda en un partido amistoso jugado en España. El gol de la victoria lo anotó el delantero Gianluca Lapadula, tras una mala salida del portero neozelandés. De esta manera, la Bicolor quedó lista para el repechaje del próximo lunes 13 de junio.

Por otra parte, en Europa, se conoció al último clasificado de este continente al Mundial Qatar 2022. Gales terminó imponiendose por la mínima diferencia ante Ucrania.

Repechaje a Qatar 2022

Gales 1-0 Ucrania

11.00 a. m.

ESPN 2 y Star Plus.

Amistosos internacionales

UEFA Nations League

Portugal 4-0 Suiza

1.45 p. m.

ESPN y Star Plus.

República Checa 2-2 España

1.45 p. m.

Star Plus.

Serbia 4-1 Eslovenia

1.45 p. m.

Star Plus.

Suecia 1-2 Noruega

1.45 p. m.

Star Plus.

Liga Profesional Argentina

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí

5.30 p. m.

ESPN y Star Plus

Defensa y Justicia vs. River Plate

7.30 p. m.

ESPN y Star Plus.

Primera A, cuadrangular de Colombia