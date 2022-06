➤ MIRA AQUÍ partido México empata 0-0 con Uruguay EN VIVO vía Star Plus y TUDN

Ver México vs. Uruguay EN VIVO y DIRECTO HOY, 2 de junio, a las 9.00 p. m. (hora peruana y mexicana), 11.00 p. m. (hora uruguaya) y se disputará en el Estadio de la Universidad de Phoenix en EE. UU.

El partido será transmitido por la señal de Star+. También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del amistoso internacional.

México vs. Uruguay TRANSMISIÓN EN VIVO

En Vivo: México vs. Uruguay: minuto a minuto 21:30 Minuto 16: México intenta generar peligro Gerardo Arteaga de los aztecas realizó un peligroso centro al área de los celestes, pero la defensa charrúa logra conectar primero y enfría las acciones del cuadro tricolor. 21:28 Minuto 12: ¡Fede Valverde casi marca! Un fuerte remate del charrúa madridista casi acaba en un golazo, pero el palo salva al arco mexicano. 21:24 Minuto 1: ¡ARRANCÓ EL PARTIDO! URUGUAY 0-0 MÉXICO

México vs. Uruguay: alineaciones confirmadas

México:

Uruguay:

☑️ 𝙀𝙇 𝙊𝙉𝘾𝙀



Así vamos contra @miseleccionmx, por 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀, preparando el 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐐𝐚𝐭𝐚𝐫. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/gVQbAusUb3 — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 3, 2022

México vs. Uruguay: ficha del partido

Partido México vs. Uruguay ¿Cuándo juegan? HOY, 2 de junio ¿A qué hora? 9.00 p. m. (hora Perú y México) y 11.00 p. m. (hora Uruguay) ¿Dónde? Estadio de la Universidad de Phoenix ¿En qué canal? Star Plus y TUDN.

México vs. Uruguay: posibles alineaciones

México: Ochoa; Sánchez, Montes, Vásquez, Arteaga; Álvarez, Herrera, Guardado; Corona, Jiménez, Vega. DT: Gerardo Martino.

¿A qué hora juegan México vs. Uruguay?

México vs. Uruguay chocarán a las 9.00 p. m. en el estadio de la Universidad de Phoenix. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 9.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela, Estados Unidos (ET): 10.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 11.00 p. m.

¿Qué canales transmiten el México vs. Uruguay?

El partido México vs. Uruguay tendrá una transmisión EN VIVO por la señal de Star Plus para Sudamérica. En cuanto al territorio azteca, la cobertura se dará por Canal 5 Televisa, Azteca 7 y TUDN, este último estará disponible para Centroamérica.

¿Dónde VER EN VIVO México vs. Uruguay?

Uruguay: Star Plus

Perú: Star Plus

Argentina: ESPN y Star Plus

Brasil: ESPN, Star Plus y Now Net

Bolivia: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Paraguay: Star Plus

Venezuela: ESPN y Star Plus

Centroamérica: TUDN

México: Canal 5 Televisa, Azteca 7.

¿Cómo ver México vs. Uruguay ONLINE GRATIS?

Para ver México vs. Uruguay por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar, puedes seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver México vs. Uruguay?

Para acceder a Star Plus y ver México vs. Uruguay, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.