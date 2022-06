[EN VIVO] Ecuador vs. Nigeria: ¿a qué hora y en qué canal ver el amistoso internacional?

MIRA AQUÍ EN VIVO Ecuador vs. Nigeria | Ambas selecciones se enfrentan en un partido amistoso internacional previo al Mundial Qatar 2022 HOY, jueves 2 de junio. El duelo iniciará a las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) contará con la transmisión de DirecTV Sports y El Canal del Fútbol. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Ecuador vs. Nigeria: ficha del partido

Partido Ecuador vs. Nigeria ¿Cuándo juegan? Jueves 2 de junio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) ¿Dónde? Red Bull Arena de Nueva Jersey ¿En qué canal? DirecTV Sports y El Canal del Fútbol

Ecuador vs. Nigeria: posibles alineaciones

Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Piero Hincapié, Félix Torres, Pervis Estupiñán - Jeremy Sarmiento, Carlos Gruezo, Alan Franco, Gonzalo Plata; Leonardo Campana y Enner Valencia.

Nigeria: Francis Uzoho; Calvin Bassey, Chidozie Awaziem, Semi Ajayi, William Troost-Ekong; Bonke Innocent, Moses Simon, Joe Aribo; Cyriel Dessers, Alex Iwobi y Terem Moffi.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Nigeria EN VIVO?

El enfrentamiento entre Ecuador vs. Nigeria EN VIVO por el partido amistoso internacional empezará a las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

Perú: 7:30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

¿En qué canal ver Ecuador vs. Nigeria EN VIVO?

Perú: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: El Canal del Fútbol y DirecTV Sports

Paraguay: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Bolivia: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Estos son los canales que deberás sintonizar si quieres ver Ecuador vs. Nigeria por DirecTV Sports o DirecTV Sports+.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Ecuador vs. Nigeria ONLINE GRATIS?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Ecuador vs. Nigeria por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV, o Star Plus. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.