[EN VIVO] The Strongest vs. Royal Pari: ¿a qué hora ver duelo por pase a la semifinal del Apertura?

MIRA AQUÍ EN VIVO The Strongest vs. Royal Pari | Ambos equipos se enfrentarán por el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2022 HOY, miércoles 1 de junio. El duelo iniciará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora boliviana), y contará con la transmisión de Tigo Sports Bolivia. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

The Strongest vs. Royal Pari: ficha del partido

¿Cuándo juegan? Miércoles 1 de junio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Hernando Siles de La Paz ¿En qué canal? Tigo Sports Bolivia

The Strongest vs. Royal Pari: posibles alineaciones

The Strongest: Guillermo Viscarra; Juan Pablo Aponte, Adrián Jusino, Richet Gómez, Diego Wayar; Fernando Saucedo, Luciano Ursino, Gabriel Esparza, Jaime Arrascaita; Jeyson Chura y Enrique Triverio

Royal Pari: Jorge Araúz; Marvin Bejarano, Eduardo Alvarez, Luis Gutiérrez, Widen Saucedo; Joel Amoroso, José Luis Chávez, John Pérez, Omar Siles, Esteban Orfano y Gilbert Álvarez

¿A qué hora juegan The Strongest vs. Royal Pari EN VIVO?

El enfrentamiento entre The Strongest vs. Royal Pari EN VIVO por el Torneo Apertura 2022 empezará a las 7.30 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

¿En qué canal ver The Strongest vs. Royal Pari EN VIVO?

En territorio boliviano, la emisión del The Strongest vs. Royal Pari irá por la señal del canal Tigo Sports, que cuenta con los derechos de transmisión del campeonato local.

¿Dónde ver The Strongest vs. Royal Pari por internet?

Si no quieres perderte el The Strongest vs. Royal Pari por internet, sintoniza la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te informará GRATIS acerca de las incidencias de este compromiso.