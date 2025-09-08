HOYSuscripcion LR Focus

Óscar Ibáñez no seguirá como DT de Perú tras duelo ante Paraguay: FPF decidió cambiar su futuro previo a último partido

A horas del encuentro entre la selección peruana y Paraguay, se conoció que Óscar Ibáñez no seguirá al mando de la Bicolor de cara a los próximos amistosos de la Blanquirroja.

Óscar Ibáñez llegó al banquillo de Perú en reemplazo de Jorge Fossati. Foto: AFP
Óscar Ibáñez llegó al banquillo de Perú en reemplazo de Jorge Fossati. Foto: AFP

Óscar Ibáñez no seguirá siendo DT de la selección peruana. De acuerdo a RPP Noticias, el exportero dejará su cargo después del partido ante Paraguay por las Eliminatorias 2026.

Óscar Ibáñez dejará la selección peruana. Foto: X/Fútbol como Cancha.

Noticia en desarrollo...

